Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "кликбейтными" заголовками

Аферисты рассылают "новости" в Telegram Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки, используя "кликбейтные" заголовки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
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