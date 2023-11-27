Клара Новикова объяснила появление флага Украины во время концерта в Москве

Артистка не отрекается от родного Киева, но подчёркивает, что уже полвека живёт в России.Народная артистка России Клара Новикова не так давно дала концерт в Москве, который собрал полный зал и успел стать причиной для небольшого скандала.
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