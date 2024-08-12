ЦАХАЛ: со стороны Ливана по израильской территории выпустили около 30 ракет Со стороны Ливана по израильской территории боевики шиитского военизированного формирования «Хизбалла» выпустили около 30 ракет.
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ЦАХАЛ: со стороны Ливана по израильской территории выпустили около 30 ракет Со стороны Ливана по израильской территории боевики шиитского военизированного формирования «Хизбалла» выпустили около 30 ракет.
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