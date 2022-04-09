Рекордсмен NCAA по числу шатаутов (34) Маккей получил приз лучшему игроку сезона. 24-летний вратарь не задрафтован клубами НХЛ

Вратарь Драйден Маккей стал лучшим игроком сезона в NCAA, он не задрафтован.  24-летний голкипер университета штата Миннесота получил приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх