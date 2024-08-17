The Times: запрет США не дает Британии позволить ВСУ бить Storm Shadow по РФ

Великобритания не может дать разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары ракетами Storm Shadow по территории России из-за фактического запрета со стороны Соединенных Штатов, сообщает газета The Times.
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