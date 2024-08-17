The Times: запрет США не дает Британии позволить ВСУ бить Storm Shadow по РФ

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Потому что пиндосы понимают, что полетит ядерный ответ! А у недоангличан чешется испытать Пассейдон на себе или Сармат?
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16 час.

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