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Вместо фамильных бриллиантов — кольцо из керамики: внучатый племянник Елизаветы II Самюэль Чатто женится

Вместо фамильных бриллиантов — кольцо из керамики: внучатый племянник Елизаветы II Самюэль Чатто женится

Что известно о самой необычной помолвке в королевской семье Самюэл Чатто с невестой , фото: соцсети Самюэля ЧаттоОдин из самых завидных женихов Великобритании и внучатый племянник Елизаветы II Самюэль Чатто женится! Невестой двоюродного брата принца Уильяма стала художница армянского происхождения Элеанор Эксерджян.

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