Что известно о самой необычной помолвке в королевской семье Самюэл Чатто с невестой , фото: соцсети Самюэля ЧаттоОдин из самых завидных женихов Великобритании и внучатый племянник Елизаветы II Самюэль Чатто женится! Невестой двоюродного брата принца Уильяма стала художница армянского происхождения Элеанор Эксерджян.
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