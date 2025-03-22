В Госдуму внесли проекты, направленные на защиту суверенитета страны

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Три законопроекта, направленные на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России, внесены в Госдуму, сообщила руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив, вице-спикер ГД Ирина Яровая.