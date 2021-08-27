Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не намерен покидать английский гранд. Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду после перехода Криштиану Роналду.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не намерен покидать английский гранд. Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду после перехода Криштиану Роналду.
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