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Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Кавани не собирается покидать «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не намерен покидать английский гранд.  Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду после перехода Криштиану Роналду.

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