Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Misha Glusch
    больше хороших огнеметовРоссийские тяжёлы...
  • Татьяна Рогозинская
    Да уж, Чеченцы не будут " выражать глубокую озабоченность" ,а ответят так как надо и как того  укры заслуживают.Реакция Кадырова ...
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Реакция Кадырова на удар по Чечне.

Реакция Кадырова на удар по Чечне.

Сегодня по территории Чечни был нанесён удар беспилотным летательным аппаратом. Били по Гудермесу - в 6:30 утра атаковали крышу одного из зданий Российского университета спецназа.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
А у нас не так? Верите,что до Москвы может долететь? Врагов и предателей хватает
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6 час.
людмила михайлик
Чечня ответит украм,не сомневаюсь
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5 час.
Татьяна Рогозинская
Да уж, Чеченцы не будут &quot; выражать глубокую озабоченность&quot; ,а ответят так как надо и как того  укры заслуживают.
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1 час.

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