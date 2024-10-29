Сегодня по территории Чечни был нанесён удар беспилотным летательным аппаратом. Били по Гудермесу - в 6:30 утра атаковали крышу одного из зданий Российского университета спецназа.
Реакция Кадырова на удар по Чечне.
Комментарии
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Виталий Сорокин
А у нас не так? Верите,что до Москвы может долететь? Врагов и предателей хватает
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6 час.
людмила михайлик
Чечня ответит украм,не сомневаюсь
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5 час.
Татьяна Рогозинская
Да уж, Чеченцы не будут " выражать глубокую озабоченность" ,а ответят так как надо и как того укры заслуживают.
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1 час.
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