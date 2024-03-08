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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Поручик

Поручик

Мне   недавно    стихи   прислали.  Расскажу,  по  какому  случаю,  а  то  непонятно  будет,  что  к  чему.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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3 час.
Николай Берлизов
Хорошее стихотворение! Только, справедливости ради, всю тяжесть обороны Петропавловска-Камчатского 17 августа 1854 года вынес фрегат &quot;Аврора&quot; и его героическая команда под руководством не хромого поручика, а капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изыльметьева!
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3 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да и хусими!!!!
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2 час.

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