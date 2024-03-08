Мне недавно стихи прислали. Расскажу, по какому случаю, а то непонятно будет, что к чему.
Поручик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
3 час.
Николай Берлизов
Хорошее стихотворение! Только, справедливости ради, всю тяжесть обороны Петропавловска-Камчатского 17 августа 1854 года вынес фрегат "Аврора" и его героическая команда под руководством не хромого поручика, а капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изыльметьева!
Ответить
3 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да и хусими!!!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии