Педиатр предупредила об опасности кукол с длинными волосами

Куклы с длинными волосами могут представлять собой серьезную опасность для маленьких детей, сказала в беседе с агентством «Москва» врач-педиатр Научно-исследовательского клинического института детства Екатерина Паснова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии