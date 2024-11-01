В Хабаровске трех лже-юристов заключили под стражу за обман на 21 млн рублей

Следственный комитет Хабаровского края 1 ноября сообщил об аресте трех юристов, которые обещали клиентам помощь в получении льгот, страховых выплат и улучшении жилищных условий, и обманывали ихОт действий мошенников пострадали 12 человек.
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