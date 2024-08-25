Ирина Мишина. Расстрелы мирных людей: Наемники истребляют на захваченной ВСУшниками Курской земле всех, кто попадается под рукуЖелание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечтыВ Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.
Холуи Запада, убивая мирных жителей России, явно демонстрируют планируемую ими судьбу Народа России
Комментарии
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Vasily Golov
Мирным жителям России Запад демонстрируют планируемую их судьбу. Народ России берет лозунг и демонстрирует Западу: МЫ НЕ ТАКИЕ,ЖИВИТЕ.МЫ ПРОЩАЕМ!
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14 час.
VG
Vasily Golov
Трамп, что Харрис не откажутся от помощи киевскому режиму.Не надо бросаться фразой про режим.Захватил часть Курской обл народ Украины вставший под ружье.не учли опыт .Воевали в Афганистане с душманами,по факту с населением.В Чечне.Каждый чеченец воевал с "армией"России,каждый был разведчиком.Это же на Украине.Нет агентуры СВР и ФСБ.Выдаст каждый житель.
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14 час.
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