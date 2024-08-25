VG

Vasily Golov

Трамп, что Харрис не откажутся от помощи киевскому режиму.Не надо бросаться фразой про режим.Захватил часть Курской обл народ Украины вставший под ружье.не учли опыт .Воевали в Афганистане с душманами,по факту с населением.В Чечне.Каждый чеченец воевал с "армией"России,каждый был разведчиком.Это же на Украине.Нет агентуры СВР и ФСБ.Выдаст каждый житель.