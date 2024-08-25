Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Холуи Запада, убивая мирных жителей России, явно демонстрируют планируемую ими судьбу Народа России

Холуи Запада, убивая мирных жителей России, явно демонстрируют планируемую ими судьбу Народа России

Ирина Мишина. Расстрелы мирных людей: Наемники истребляют на захваченной ВСУшниками Курской земле всех, кто попадается под рукуЖелание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечтыВ Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.

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Комментарии
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Vasily Golov
Мирным жителям России Запад демонстрируют планируемую их судьбу. Народ России берет лозунг и  демонстрирует Западу: МЫ НЕ ТАКИЕ,ЖИВИТЕ.МЫ ПРОЩАЕМ!
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14 час.
VG
Vasily Golov
Трамп, что Харрис  не откажутся от помощи киевскому режиму.Не надо бросаться фразой про режим.Захватил часть Курской обл народ Украины вставший под ружье.не учли опыт .Воевали в Афганистане с душманами,по факту с населением.В Чечне.Каждый чеченец воевал с &quot;армией&quot;России,каждый был разведчиком.Это же на Украине.Нет агентуры СВР и ФСБ.Выдаст каждый житель.
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14 час.

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