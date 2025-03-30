Зеленский может пожалеть о желании смерти Путина, пишет Spectator. Слухи о «болезнях» и «скорой смерти» российского президента ни на чем не основаны и распространяются желтой прессой, а также украинскими чиновниками.
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