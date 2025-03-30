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Зеленский может пожалеть о желании смерти Путина — Spectator

Зеленский может пожалеть о желании смерти Путина — Spectator

Зеленский может пожалеть о желании смерти Путина, пишет Spectator. Слухи о «болезнях» и «скорой смерти» российского президента ни на чем не основаны и распространяются желтой прессой, а также украинскими чиновниками.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман зе-ля не должен, а обязан быть отправлен к своему деду, за всё то, то он сделал для украинского народа и предательства своей родины!😱👈😜
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