Дурова выпустили под залог в 5 млн евро без официально задокументированных обвинений, о которых говорилось изначально Павла Дурова после многочасового заседания суда всё же отпустили из-под стражи.
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Дурова выпустили под залог в 5 млн евро без официально задокументированных обвинений, о которых говорилось изначально Павла Дурова после многочасового заседания суда всё же отпустили из-под стражи.
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