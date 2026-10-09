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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID показал себя эффективно. Первоначально посещаемость матчей РПЛ просела, но затем не просто восстановилась, а стала расти»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями о работе паспорта болельщика Fan ID в российском футболе.

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