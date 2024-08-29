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Правительство решило закрыть статистику об объеме выпуска нефтепродуктов

Правительство решило закрыть статистику об объеме выпуска нефтепродуктов

В мае Росстат уже засекретил сведения о производстве нефти и автомобильного бензина, но обещал продолжить публикацию данных по нефтепродуктам, однако теперь эта статистика тоже недоступна Росстат закрыл статистику об объеме выпуска нефтепродуктов по решению правительства.

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