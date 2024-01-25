25.01.24==По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне

Орбан выдвинул Киеву три условия для продления санкций против Москвы Источник: Сирия расторгла соглашение по порту Тартус в одностороннем порядке Аналитик WSJ объяснили, почему Кремль лишь пожимает плечами в ответ на угрозы Трампа Армия России нанесла восемь ударов высокоточным оружием по объектам на Украине Концерн «Калашников» разработал новейший 7,62-мм ручной пулемет Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией Владимир Захаров: «Американцы потеряли дар речи, когда На фото: президент РФ Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин (на экране) во время переговоров в режиме видеоконференции Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.