В Астрахани вынесли приговоры бывшему чиновнику облминздрава и группе из четырех человек за аферу с госконтрактами

Они пытались реализовать в медучреждениях некачественные средства индивидуальной защиты. В Ленинском районном суде Астрахани завершился процесс по уголовному делу в отношении пяти человек - бывшего начальника отдела закупок регионального министерства здравоохранения, директора государственного автономного учреждения и трех представителей коммерческой организации, обвиненных в мошенничестве.
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