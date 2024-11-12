В Астрахани вынесли приговоры бывшему чиновнику облминздрава и группе из четырех человек за аферу с госконтрактами

Они пытались реализовать в медучреждениях некачественные средства индивидуальной защиты. В Ленинском районном суде Астрахани завершился процесс по уголовному делу в отношении пяти человек - бывшего начальника отдела закупок регионального министерства здравоохранения, директора государственного автономного учреждения и трех представителей коммерческой организации, обвиненных в мошенничестве.