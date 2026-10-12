Обвинение запросило 14 лет колонии для иноагента Майкла Наки

Обвинение попросило Басманный районный суд города Москвы заочно приговорить иноагента Майкла Наки* к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к деятельности против безопасности России.
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