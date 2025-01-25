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Сайт города Алматы

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Кстати,чаще о таких "бизнесах" в Фейсбуке писали,не ведитесь!Предлагали инвест...
  • Eduard
    Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу без...Предлагали инвест...
  • Eduard
    Каждый комп у них типа"личный кабинет" ,где вас дурачат,Предлагали инвест...

Предлагали инвестировать в криптовалюту: call-центр мошенников выявили в Алматы

Предлагали инвестировать в криптовалюту: call-центр мошенников выявили в Алматы

Call-центр мошенников накрыли силовики в одном из бизнес-центров Алматы, сообщили в прокуратуре южной столицы.

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Комментарии
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Eduard
Каждый комп у них типа&quot;личный кабинет&quot; ,где вас дурачат,
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21 час.
Eduard
Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу безопасности вызвали.Представляете шоу из-за 5 долларов? Я думал &quot;мир перевернулся&quot; из-за ерунды.Все шоу господа,игра.Все обман и лицемерие,а занимаются этим молокососы!
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21 час.
Eduard
Кстати,чаще о таких &quot;бизнесах&quot; в Фейсбуке писали,не ведитесь!
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21 час.

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