Предлагали инвестировать в криптовалюту: call-центр мошенников выявили в Алматы

Каждый комп у них типа"личный кабинет" ,где вас дурачат,

Eduard

Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу безопасности вызвали.Представляете шоу из-за 5 долларов? Я думал "мир перевернулся" из-за ерунды.Все шоу господа,игра.Все обман и лицемерие,а занимаются этим молокососы!