Call-центр мошенников накрыли силовики в одном из бизнес-центров Алматы, сообщили в прокуратуре южной столицы.
Предлагали инвестировать в криптовалюту: call-центр мошенников выявили в Алматы
Комментарии
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Eduard
Каждый комп у них типа"личный кабинет" ,где вас дурачат,
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21 час.
Eduard
Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу безопасности вызвали.Представляете шоу из-за 5 долларов? Я думал "мир перевернулся" из-за ерунды.Все шоу господа,игра.Все обман и лицемерие,а занимаются этим молокососы!
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21 час.
Eduard
Кстати,чаще о таких "бизнесах" в Фейсбуке писали,не ведитесь!
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21 час.
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