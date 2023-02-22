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Двое рабочих погибли при падении фасадного подъемника на стройке ЖК в Кудрово

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда после гибели двух мигрантов на стройплощадке жилого комплекса «Кудровский парк» во Всеволожском районе.

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