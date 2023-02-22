Двое рабочих погибли при падении фасадного подъемника на стройке ЖК в Кудрово

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда после гибели двух мигрантов на стройплощадке жилого комплекса «Кудровский парк» во Всеволожском районе.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда после гибели двух мигрантов на стройплощадке жилого комплекса «Кудровский парк» во Всеволожском районе.
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