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Школьник, подрабатывавший в гардеробе "Крокуса", спас сотни людей. Кадры спасения

Школьник, подрабатывавший в гардеробе "Крокуса", спас сотни людей. Кадры спасения

Дети, спасавшие посетителей "Крокус Сити Холла", получают заслуженные награды на свою отвагу.Сразу после трагических событий в красногорском "Крокус Сити Холле" начали появляться сообщения о героических поступках находящихся там людей.

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