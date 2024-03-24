Школьник, подрабатывавший в гардеробе "Крокуса", спас сотни людей. Кадры спасения

Дети, спасавшие посетителей "Крокус Сити Холла", получают заслуженные награды на свою отвагу.Сразу после трагических событий в красногорском "Крокус Сити Холле" начали появляться сообщения о героических поступках находящихся там людей.
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