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Правительство РФ изменило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения

Правительство РФ продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Так, принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны.

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