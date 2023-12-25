Правительство РФ изменило параметры программы модернизации первичного звена здравоохранения

Правительство РФ продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Так, принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии