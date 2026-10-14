Мужчина с показателем 1,150 мг/л алкоголя в выдохе лишится прав на срок от 1,5 до 2 лет и заплатит штраф 45 тыс.
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