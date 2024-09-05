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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» и назначенный в июне Грищенко расторгли контракт. Клуб идет 6-м в Первой лиге

Александр Грищенко покинул свой пост менее чем через три месяца после назначения. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

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