Bloomberg узнал о том, что Турция подготавливает встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg: Турция готовит встречу по мирному урегулированию на Украине Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией готовится принять третью международную встречу об урегулировании, на которой будет обсуждаться украинский мирный план.
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