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Закон и Порядок

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  • ВераВерная
    Вообще-то "лайки" или "дизлайки" ставятся комментарию, а не событию."А может - насиль...
  • Ирэна Сергеева
    Гнать! Но сначала пусть реально посидит хоть сколько..."А может - насиль...
  • Владимир Алтайцев
    Нет, эти люди возмущены  таким поступком. Вы смотрите  лайки. Кто  лайк ставит  с плюсом, тот и радуется  поступку  э..."А может - насиль...

Bloomberg узнал о том, что Турция подготавливает встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg узнал о том, что Турция подготавливает встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg: Турция готовит встречу по мирному урегулированию на Украине Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией готовится принять третью международную встречу об урегулировании, на которой будет обсуждаться украинский мирный план.

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Комментарии
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Александр Рожков
Один только дорогой друг Эрдоган хлопочет! А наши друзья в Минске ни чего не готовят?
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16 час.

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