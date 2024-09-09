Врач посоветовала не давать школьнику с собой лимонады и пакетированные соки

В случае, когда школьнику требуется перекус между основными приёмами пищи, то отличным вариантом станут цельнозерновые чипсы и хлебцы, рассказала в беседе с RT Стелла Хамхоева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России.