Врач посоветовала не давать школьнику с собой лимонады и пакетированные соки

В случае, когда школьнику требуется перекус между основными приёмами пищи, то отличным вариантом станут цельнозерновые чипсы и хлебцы, рассказала в беседе с RT Стелла Хамхоева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России.
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