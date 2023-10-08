Усман Нурмагомедов отказался жать руку американке Лиз Кармуш на Bellator 300

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов не стал пожимать руку американке Лиз Кармуш на чествовании чемпионов после турнира Bellator 300 в Сан-Диего (США).
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