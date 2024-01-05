Экономист Григорьев назвал выгодными в 2024 году вложения в доллары и золото

Наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году станут золото и американские доллары. Об этом заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с изданием "Лента.
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