Программа долгосрочных сбережений в России: новые возможности для граждан Елена ГалицкаяВ России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС), предоставляющая уникальную возможность для граждан получать государственное софинансирование на формирование будущей пенсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии