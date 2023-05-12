Семиклассник в Удмуртии угрожал взорвать школу, не желая оставаться на второй год

В Удмуртии ученик 7 класса угрожал взорвать школу, потому что его оставляют на второй год.Ученик 7 класса школы в Воткинске (Удмуртия) на собрании заявил, что принёс в учебное заведение взрывное устройство, поскольку его оставляют на второй год.