Царьград

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Семиклассник в Удмуртии угрожал взорвать школу, не желая оставаться на второй год

Семиклассник в Удмуртии угрожал взорвать школу, не желая оставаться на второй год

В Удмуртии ученик 7 класса угрожал взорвать школу, потому что его оставляют на второй год.Ученик 7 класса школы в Воткинске (Удмуртия) на собрании заявил, что принёс в учебное заведение взрывное устройство, поскольку его оставляют на второй год.

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