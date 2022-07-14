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В Астрахани наглый водитель выехал на встречку и чуть не сбил трёх девочек на зебре: видео

В Астрахани наглый водитель выехал на встречку и чуть не сбил трёх девочек на зебре: видео

Нарушителя задержали. Накануне неравнодушные астраханцы предоставили полиции запись с видеорегистратора автолюбителя, на которой видно, как автомобилист допустил несколько грубых нарушений ПДД РФ: выехал на встречку и чуть не сбил трёх девочек.

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