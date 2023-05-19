Антонов: Формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя очередные антироссийские санкции, в пятницу, 19 мая, заявил, что формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона, поскольку видят вред, который наносит политика США их жизненным интересам.