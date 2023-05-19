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Антонов: Формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона

Антонов: Формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя очередные антироссийские санкции, в пятницу, 19 мая, заявил, что формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона, поскольку видят вред, который наносит политика США их жизненным интересам.

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