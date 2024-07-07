В Тульской области представлен музыкально-выставочный проект к 150-летию Елены Гнесиной

Музыкально-выставочный проект «Ей удалось объять необъятное», посвященный 150-летию Елены Гнесиной, открылся в музее земства и градостроительной истории в селе Крапивна Тульской области — филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна», сообщает ТАСС.
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