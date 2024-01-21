Страна и люди
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Страна и люди

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Синоптик Вильфанд предупредил о «своевольной» погоде в Москве

Синоптик Вильфанд предупредил о «своевольной» погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре со «Звездой» рассказал о том, какая погода ожидается в следующую неделю в Москве и в какие дни жители и гости столицы смогут насладиться пришедшей в город оттепелью после холодов.

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