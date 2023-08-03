Тема выкидышей и младенческой смертности оставалась табуированной довольно долго, но сегодня женщины готовы открыто говорить о пережитой боли.

Герцогиня Сассекская Герцогиня Сассекская на Уимблдоне, 14 июля 2018 гВ ноябре 2020 года New York Times опубликовала эссе герцогини о том, что ей и ее мужу пришлось пережить этим летом.
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