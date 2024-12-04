Руслан Болотов выступил против строительства жилья для ученых в роще Академгородка

Ситуация вокруг планируемой застройки участка на улице Улан-Баторской в Иркутске, предназначенного для строительства жилья для сотрудников Института солнечной физики СО РАН, вызывает общественное беспокойство.
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