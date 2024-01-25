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Poejka

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Как рассчитать число судьбы и о чём оно говорит

Как рассчитать число судьбы и о чём оно говорит

Согласно ведической нумерологии, самые важные числа – это числа души и судьбы. Они остаются неизменными на протяжении всего жизненного пути, поэтому важно знать энергетику этих значений, чтобы понимать себя и ту карму или «багаж», с которым вы пришли в этот мир.

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