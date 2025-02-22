Новые австралийские динозавры и самые древние окаменелости мегарапторов в мире

Исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, стало свидетельством эпохального открытия — окаменелостей самого древнего в мире мегараптора и первых свидетельств существования кархародонтозавров в Австралии.
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