400 улиц Братска круглосуточно чистят от снега

На улицах Братска день и ночь на уборке снега работает более 50 единиц техники и 140 специалистов. На плановом заседании комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой Русланом Елизарьевым, принято решение о круглосуточной уборке снега, чтобы обеспечить городские дороги надлежащим уходом в зимний сезон.