Циолковские чтения собрали молодых исследователей космической тематики

С 26 по 28 октября в Кирове на родине Константина Циолковского состоялась масштабная молодежная конференция, в рамках которой были затронуты самые разные направления исследования космоса от истории и философии до прикладных технических разработок и биомедицинских проблем.
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