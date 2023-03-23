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Медведев пригрозил Германии уничтожением Бундестага в случае решения Берлина арестовать Путина

Медведев пригрозил Германии уничтожением Бундестага в случае решения Берлина арестовать Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Германии уничтожением Бундестага в случае решения Берлина арестовать российского лидера Владимира Путина.

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