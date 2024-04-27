Петербуржцам вынесли более 180 тысяч постановлений за неправильную парковку

На штрафстоянки отправились 24 тысячи машин Сотрудники комитета по транспорту вынесли за I квартал 2024 года 183 468 постановлений владельцам авто за парковку под запрещающими знаками, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
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