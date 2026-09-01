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Аргументы недели

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Минобороны РФ: групповые удары по логистическим центрам Украины продолжаются

Минобороны РФ: групповые удары по логистическим центрам Украины продолжаются

31.08.2026 г. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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