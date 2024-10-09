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  • Владимир Алтайцев
    заткни  анус,из  тебя  течет!  ты  мерзко  ВОНЯЕШЬ!В слезах: В Липец...
  • Леопольд Счастливый
    да тут все понятно! маманя этой голодной подкармливает и директора! давно известно, что мигранты везде и всех покупаю...В слезах: В Липец...
  • ИГОРЬ честнодумов
    ОН совершенно прав! Идёт война, а во время войны обязательно информация фильтруется!"Нельзя рассказыв...

В слезах: В Липецке затравили и выживают с работы учительницу которая сделала замечание дочери ценнейших специалистов

В слезах: В Липецке затравили и выживают с работы учительницу которая сделала замечание дочери ценнейших специалистов

Avia.pro - СМИ История, разворачивающаяся в Липецке, словно сошла с экранов трагикомедии, где главные роли исполняют "ценнейшие специалисты", превратившие школьные правила в объект манипуляций.

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Комментарии
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PP
Piotr Priladyshev
Беззаконие  в стране !  Прокурорский надзор  должен быть ужесточен максимально , а именно - создания &quot; Троек&quot; с  правом выносить приговор на иесте как это  было в 37 -м при Сталине! Страшно и недемократично ?!  Ну а если довели Беззаконие до высшей её степени- полной безнаказанности ,произвола ,разделения  людей на &quot;не подлежащих наказанию&quot;  и &quot;лишённых правовой защиты &quot; по причине Социального положения!&quot; От Бардака избаиться по другому не получится : слишком запущенная ситуация с Законностью в стране!! Это даже страшнее чем Бардак в Армии которую захватила Генеральская воровская банда!
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1 час.
Леопольд Счастливый
да тут все понятно! маманя этой голодной подкармливает и директора! давно известно, что мигранты везде и всех покупают! а то, что наши чинуши продажные , тоже всем известно!  &quot; директора&quot; уволить!  уволить и тех в департаменте просвещения, кто пытается &quot; замять&quot; этот вопрос. потому, что тоже продались!
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29 мин.
Владимир Алтайцев
заткни  анус,из  тебя  течет!  ты  мерзко  ВОНЯЕШЬ!
Ответить
8 мин.

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