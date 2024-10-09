В слезах: В Липецке затравили и выживают с работы учительницу которая сделала замечание дочери ценнейших специалистов

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Piotr Priladyshev

Беззаконие в стране ! Прокурорский надзор должен быть ужесточен максимально , а именно - создания " Троек" с правом выносить приговор на иесте как это было в 37 -м при Сталине! Страшно и недемократично ?! Ну а если довели Беззаконие до высшей её степени- полной безнаказанности ,произвола ,разделения людей на "не подлежащих наказанию" и "лишённых правовой защиты " по причине Социального положения!" От Бардака избаиться по другому не получится : слишком запущенная ситуация с Законностью в стране!! Это даже страшнее чем Бардак в Армии которую захватила Генеральская воровская банда!