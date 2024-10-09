Avia.pro - СМИ История, разворачивающаяся в Липецке, словно сошла с экранов трагикомедии, где главные роли исполняют "ценнейшие специалисты", превратившие школьные правила в объект манипуляций.
В слезах: В Липецке затравили и выживают с работы учительницу которая сделала замечание дочери ценнейших специалистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
PP
Piotr Priladyshev
Беззаконие в стране ! Прокурорский надзор должен быть ужесточен максимально , а именно - создания " Троек" с правом выносить приговор на иесте как это было в 37 -м при Сталине! Страшно и недемократично ?! Ну а если довели Беззаконие до высшей её степени- полной безнаказанности ,произвола ,разделения людей на "не подлежащих наказанию" и "лишённых правовой защиты " по причине Социального положения!" От Бардака избаиться по другому не получится : слишком запущенная ситуация с Законностью в стране!! Это даже страшнее чем Бардак в Армии которую захватила Генеральская воровская банда!
Ответить
1 час.
Леопольд Счастливый
да тут все понятно! маманя этой голодной подкармливает и директора! давно известно, что мигранты везде и всех покупают! а то, что наши чинуши продажные , тоже всем известно! " директора" уволить! уволить и тех в департаменте просвещения, кто пытается " замять" этот вопрос. потому, что тоже продались!
Ответить
29 мин.
Владимир Алтайцев
заткни анус,из тебя течет! ты мерзко ВОНЯЕШЬ!
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии