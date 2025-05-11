Путин не исключил достижения реального перемирия на переговорах с Украиной в Стамбуле

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля Президент России Владимир Путин не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.
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