Путин не исключил достижения реального перемирия на переговорах с Украиной в Стамбуле

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля Президент России Владимир Путин не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру.