Транспортная Инициатива

😄😉🥰😘😉😛😊🥹 😀🤨😒😘😍🤨☺️ 😘😍😀🙂😄😀☺️ 😆🥹🙃🧐 😣 Как мы и ожидали, тех, кто примета участие в самой акции #восточкебыстрыйтрамвай , поначалу будет не так много.