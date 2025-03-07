Зеленского решили добить: Трамп поставил ультиматум – тяжёлое решение на фоне ядерной угрозы Макрона

Вскоре после обращения президента Франции к нации, в котором он принялся не только агитировать Европу вооружать Украину и вооружаться самой, но и присвоил себе единоличное право нажать на ядерную кнопку, угрожая России, слово взял президент США.
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