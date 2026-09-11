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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

КСТАТИ🤔 В ближайшее время пользоваться 5G в этих городах смогут владельцы устройств на Android. Доступ к сети для владельцев iPhone будет зависеть от решения Apple.

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